OGH-Präsident Georg Kodek: „So hat es Kickl nicht gemeint“

Georg Kodek. In der Rechtsprechung kann und will ich nichts unmittelbar beeinflussen – ich habe nur eine Stimme genauso wie alle anderen Richterinnen und Richter. Aber ich möchte den Obersten Gerichtshof ins 21. Jahrhundert zu führen. Wir sind in der Justiz in manchen Bereichen international führend, in anderen haben wir steinzeitliche Bastellösungen.