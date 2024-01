Warten auf die gefährlichste Parade von Paris

Die Seine steht im Mittelpunkt der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris: Das ist nicht nur höchst reizvoll, sondern auch höchst riskant.

Tausende Athleten, die sich bei Sonnenuntergang auf Booten der Öffentlichkeit präsentieren, eine gewaltige Parade auf der Seine: So der Plan der Franzosen für die JO, wie die am 26. Juli dort startenden Olympischen Sommerspiele kurz genannt werden. Ehrgeizig? Tollkühn, meinen viele. Die Stadt stand in den letzten Jahren mehr im Visier radikalislamischer Terroristen als jede andere europäische Stadt. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist die Gefahr noch gewachsen.