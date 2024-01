Putins Schoßhund an Österreichs Grenze

Download von www.picturedesk.com am 05.01.2024 (15:10). This pool photograph distributed by Russian state owned agency Sputnik shows Russia's President Vladimir Putin meeting with Hungarian Prime Minister Viktor Orban on the sidelines of the Third Belt and Road Forum in Beijing on October 17, 2023. (Photo by Grigory SYSOYEV / POOL / AFP) - 20231017_PD2330 - Rechteinfo: Rights Managed (RM) Nur für redaktionelle Nutzung! Werbliche Nutzung erfordert Freigabe: bitte schicken Sie uns eine Anfrage. GRIGORY SYSOYEV