Verdächtiges Blattgekräusel

Die als Ewiger Kohl erworbenen und gepflanzten Brassicae erweisen sich dieser Tage als endliche Grünkohle, aber das macht nichts, die schmecken auch gut und sind ebenso gesund.

Jahrelang wuchs hier in einer sträflich unbetreuten Ecke des Gemüsegartens neben Windling, Segge und anderen Untugenden eine Pflanze, die Ewiger Kohl genannt wird.

Der wissenschaftliche Name des voluminösen Gewächses lautet Brassica oleracea var. ramosa. Diese Art des Kohls ist für Leute, die gern Kohlblätter essen, eindeutig die praktischste. Sie blüht im Gegensatz zu den anderen Verwandten nicht, ist, wie der Name bereits verrät, mehrjährig und überdauert auch relativ kalte Winter in knackiger Frische. Der Ewige Kohl lässt sich rund um das Jahr beernten, was auch sinnvoll ist, denn wenn man ihn regelmäßig schneidet und stutzt, verzweigt er sich und wächst sich zu einer recht imposanten Pflanze aus. Deshalb wird er auch Baumkohl genannt, Staudenkohl, Strauchkohl oder Tausendkopfkohl.