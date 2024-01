Asiasalate: Frisch aus dem Frost

Herrlich knackige Blätter liefern auch asiatische Wintersalate, die ebenfalls allesamt Kohlgewächse sind.

Seit einigen Jahren halten sie Einzug in die Herbst- und Wintergärten – die sogenannten Asia-Salate, die meist keine Salate im herkömmlichen Sinn sind. Sie vertragen die Kälte besser als Sommerhitze und können bis in den Frühling geerntet werden, wenn sie es nicht zu nass haben und deshalb faulen. Denn das ist der wichtige Trick, der reiche Winterernte verspricht: luftig abdecken oder die Pflanzen im ungeheizten Folientunnel oder Glashaus anbauen. Mizuna, Mibuna, Tatsoi, Red Giant, Green Boy, Pak Choi sind, so unterschiedlich sie aussehen, wachsen und schmecken, allesamt Vertreter der großen Familie der Kohle.