Westbahn fährt ab Dezember 2024 bis Stuttgart

Die Westbahn hat ihre Strecke nach Vorarlberg erweitert und will auch in Deutschland die Dienste ausbauen. Imago / Weingartner-foto

Der ÖBB-Konkurrent will künftig zwei Mal täglich vom Westbahnhof nach Vorarlberg fahren. In Deutschland will die Westbahn künftig ihre Strecke über München erweitern.

Die mehrheitlich private Westbahn hat zuletzt ihre Strecken nach Tirol und weiter nach Vorarlberg erweitert. Es soll künftig zweimal täglich von Wien Westbahnhof nach Bregenz und wieder retour gehen. Die Fahrzeit auf der Strecke solle um rund eine Stunde verkürzt werden.

Ab Dezember 2024 soll es mit Stuttgart in Deutschland noch weiter nach Nordwesten gehen, kündigte das Eisenbahn-Unternehmen am Freitag gegenüber der APA an. Zunächst zweimal pro Tag geht es von Wien Westbahnhof über München, Augsburg und Ulm in die baden-württembergische Landeshauptstadt und wieder retour. Die Westbahn wolle so ein größeres Marktpotenzial erschließen, sagte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch am Sonntag im ORF-Radio. Doch durch die Verlängerung steige auch das Risiko für Verspätungen. Das habe sich schon bei der Verlängerung nach München gezeigt. (APA/red.)