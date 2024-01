Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

OGH-Präsident Georg Kodek: „So hat es Kickl nicht gemeint“. OGH-Präsident Georg ek erklärt im „Presse“-Interview, was er gefährlich findet und wieso hierzulande keine US-Justiz droht. In welchen Bereichen er noch „steinzeitliche Bastellösungen“ ortet, hat er Philipp Aichinger und Benedikt Kommenda verraten. >> Zum Interview

Was ist in der Nacht im Gaza-Streifen bzw. im Nahen Osten passiert? Darüber halten wir Sie wie gewohnt in unserem Liveticker auf dem Laufenden, den Sie hier finden.

Russland fliegt erneut massive Luftangriffswelle gegen die Ukraine. Alle Updates finden Sie in unserem Ukraine-Überblick hier.

Die Gewinner und Verlierer der Golden Globes. In der Nacht wurden in Hollywood zum 81. Mal die Golden Globes verliehen. Die prestigeträchtigen Film- und Fernsehpreise sind einem Relaunch unterzogen worden und eröffnen die heiße Phase der US-Preisverleihungssaison, die am 10. März mit der Oscar-Gala ihren Anschluss findet. In vielen Kategorien gab es ein Blockbuster-Duell um den Sieg: „Barbie“ gegen „Oppenheimer“. Mehr dazu.

Diese Wahl ist Erdoğans persönliche Angelegenheit. Die regierende AKP schickt einen jungen Parteisoldaten ins Rennen um den Istanbuler Bürgermeistersitz. Doch dieser läuft Gefahr, im Wahlkampf nur ein Statist zu bleiben, analysiert Duygu Özkan in der heutigen Morgenglosse.

Parteiführungen erzielen Grundsatzeinigung im US-Budgetstreit. Knapp zwei Wochen vor dem Auslaufen einer weiteren Frist haben die zerstrittenen Parteiführungen im US-Kongress eine Grundsatzeinigung im Budgetstreit erzielt. Die Fraktionschefs verständigten sich am Sonntag auf eine Obergrenze von 1.590 Milliarden Dollar (1.455,91 Mrd. Euro) für das laufende Budgetjahr. Mehr dazu.

Deutsche Bauern blockieren zahlreiche Autobahnauffahrten. Die Landwirte starten ihre Aktionswoche gegen die Streichung von Subventionen. So waren Montagfrüh etliche Autobahnauffahrten durch Traktoren blockiert. Mehr dazu.

Audis Aufholbedarf bei der Technik. „Vorsprung durch Technik“ lautet der Slogan von Audi. Doch der Ingolstädter Autohersteller hinkt seinen Mitbewerbern hinterher, neue Modelle mussten verschoben werden, die Probleme häuften sich. Jetzt aber soll der Neustart gelingen, wie Norbert Rief in seinem Text analysiert.

US-Firma versucht erste private Mond-Landung. Ein privates US-Unternehmen will heute den Grundstein für die erste kommerzielle Landung auf dem Mond legen. Der unbemannte Lander „Peregrine“ der Firma Astrobotic soll in der Früh (frühestens 8.18 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben. Mehr dazu.

Eine fünfte Amtszeit für umstrittene Regierungschefin in Bangladesch. Da die Opposition die Wahl boykottierte, stand der Sieg der Awami League praktisch schon im Vorfeld fest - und somit auch eine fünfte Amtszeit für die 76-jährige Sheikh Hasina. Mehr dazu.

Tödliche Unfälle auf Schutzwegen: Gefahr für Ältere. In der Steiermark starb eine 74-Jährige auf dem Zebrastreifen. Sie ist nicht die Einzige: Jeder zweite Fußgänger, der im Vorjahr auf Österreichs Straßen getötet wurde, war älter als 65. Mehr dazu.

Und was bringt die innenpolitische Woche? In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien kommt die Innenpolitik langsam wieder in die Gänge. Am Mittwoch trifft sich der Ministerrat zur ersten Sitzung 2024 und der Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen falscher Beweisaussage im Ibiza-U-Ausschuss geht in die nächste Runde. Tags darauf konstituieren sich mit dem „Cofag-Ausschuss“ und dem „Rot-Blauen Machtmissbrauch-Ausschuss“ zwei neue Untersuchungsausschüsse.