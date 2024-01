„New York Times“ zählt Wien zu Top-Reisezielen 2024

Die Museumslandschaft, die Lebensqualität sowie Europas größte LGBTIQ+ Sportveranstaltung „EuroGames“, die 2024 erstmals in Wien stattfinden wird, haben der Stadt einen Platz im Ranking (38) verschafft.

Die US-amerikanische Tageszeitung „The New York Times“ zählt Wien zu den „52 Places to Go in 2024“. Neue Highlights in Wiens Museumslandschaft, die weltweit beste Lebensqualität und Europas größte LGBTIQ+ Sportveranstaltung „EuroGames“, die 2024 erstmals in Wien stattfinden wird, haben der Stadt einen Platz im begehrten Ranking verschafft, berichtet Wien Tourismus in einer Aussendung.

Die „New York Times“ veröffentlicht mit ihren „52 Places to Go“ seit 2008 das einflussreiche Reise-Ranking, das die Bevölkerung bei der Wahl ihres nächsten Ziels inspirieren soll. In diesem Jahr hebt die Zeitung neben Nationalparks, Ausgrabungsstätten und anderen Weltmetropolen Wien als „the city where the waltz became famous“ hervor.

In ihrer Begründung für Wien (Platz 38) verweist die Zeitung auf die neu eröffneten Kultureinrichtungen Wien Museum und House of Strauss. Beim rundum erneuerten und erweiterten Wien Museum wird vor allem die neu konzipierte und kostenlose Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“ thematisiert, die Wiens Historie – vom römischen Militärlager bis zur heute lebenswertesten Stadt der Welt – dokumentiert. Ebenfalls hervorgehoben werden die EuroGames, das jährlich stattfindende schwul-lesbische Sportereignis, das im Juli 2024 erstmals tausende Sportlerinnen und Sportler nach Wien holt.

„In voller Stärke zurückgekehrt“

„Die USA sind der erste Übersee-Markt, der nach der Pandemie in voller Stärkte zurückgekehrt ist“, sagt Tourismusdirektor Norbert Kettner. „Die Aufnahme Wiens in die Best-of-Liste der ,New York Times‘ ist eine deutliche Bestätigung, dass Wien weiterhin beste Karten hat. Mit ein Grund für Wiens Platzierung im begehrten Ranking sind die mehrfach bestätigte Lebensqualität, gelebte Diversität sowie kürzlich eröffnete Highlights wie Wien Museum oder House of Strauss – beides starke Argumente bei der Ansprache der Reisebranche und dem qualitäts- und kulturinteressierten Publikums.“

„The New York Times“, deren Erstausgabe 1851 erschienen ist, zählt mehr als zehn Millionen bezahlte Abonnements. Rund 60 Prozent der Online-Leser zählen zu den reisefreudigen Zielgruppen Gen Z und Millennials. Zuletzt wurde Wien 2014 als einer der „52 Place to Go“ gekürt, davor in den Jahren 2012 und 2009. Vergangenen Dezember wurde Wien in der renommierten New-York-Times-Serie „36 Hours“ als attraktive Winter-Destination präsentiert. (red.)