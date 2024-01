In Italien wird demnächst zum ersten Mal ein TV-Duell zwischen nur weiblichen Politikerinnen stattfinden: Regierungschefin Giorgia Meloni und die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Elly Schlein, steigen in den Ring. Wer moderiert die Direkt-Konfrontation? Vermutlich ein Mann.

Der Effekt, den TV-Duelle auf die Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger haben, wird von den meisten Statistikern als nicht relevant betrachtet. Dennoch können sie historisch sein. In Italien steht vor den Europawahlen im Juni dieses Jahres nun ein solches Fernsehereignis an: Zum ersten Mal wollen zwei Frauen in den Ring der politischen Direkt-Konfrontation steigen.

Denn zum ersten Mal in der Geschichte der italienischen Republik sind zwei der mächtigsten Ämter des Landes in weiblicher Hand. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den Fratelli d’Italia hat bei der traditionellen Pressekonferenz zum Jahresende – die aus Krankheitsgründenden von Seiten der Regierungschefin auf den 4. Jänner verschoben worden war – ihre Bereitschaft erklärt, Auge in Auge mit der Oppositionsführerin Elly Schlein im Fernsehen live zu debattieren. Die Vorsitzende des sozialdemokratischen Partito Democratico sagte prompt zu. Sie hatte ein solches Format bereits im Herbst vorgeschlagen.