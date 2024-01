Was wurde aus einem der teuersten Baugrundstücke der Welt?

The Henderson befindet sich im Finanzviertel von Hongkong.

The Henderson befindet sich im Finanzviertel von Hongkong. PixelFlakes

Der knapp 200 Meter hohe Wolkenkratzer „The Henderson“ steht kurz vor seiner Fertigstellung. Zaha Hadid Architects entwarf den Glaskoloss, dessen Büros lediglich zur Hälfte vermietet sind.

Das Bauende für den 36-stöckigen Wolkenkratzer „The Henderson“ in Hongkong steht kurz bevor. Als Wahrzeichen der Stadt wird er bereits vor seiner Fertigstellung bezeichnet. Von Zaha Hadid Architects stammen die Pläne für den markanten Wolkenkratzer. Der knapp 200 Meter hohe Büroturm befindet sich direkt neben dem Chater Garden, in der Nähe des Bank of China Tower von IM Pei und des Gebäudes der HSBC von Foster + Partners.

Das Grundstück in der Murray Road galt Medienberichten zufolge als das teuerste Baugrundstück der Welt, als es 2017 vom Entwickler Henderson Land erworben wurde. Der Preis belief sich anno dazumal auf 764.000 Pfund pro Quadratmeter (umgerechnet rund 880.000 Euro pro Quadratmeter).

Obwohl der Bau des Henderson offensichtlich die beabsichtigte Fertigstellung im Jahr 2023 bereits überschritten hat, zeigen aktuelle Fotos, dass die meisten der gebogenen Glasfassadenpaneele nun an ihrem Platz sind. Die organische Form des Gebäudes wurde von dem Hongkonger Orchideenbaum inspiriert, der ebenso auf der Flagge Hongkongs zu finden ist.

Die wellenförmige Fassade besteht aus knapp 4000 Glaspaneelen, die gemeinsam 1000 verschiedene Krümmungen aufweisen. Das Gebäude ist über mehrere Wege mit der Bahnstation und dem Chater Garden verbunden.

Rückgang der Büronachfrage

Was die wirtschaftlichen Zahlen und die Vermietungsleistung des Wolkenkratzer betrifft, so war laut Henderson Land gegen Ende des Vorjahres lediglich die Hälfte der Büroflächen vermietet, darunter die Schweizer Uhrenmarke Audemars Piquet und das Auktionshaus Christie’s, das hier sein Hauptquartier über vier Etagen einrichten will.

Das Henderson ist nicht das einzige groß angelegte Bürogebäude, in den kommenden Wochen und Monaten in Hongkong eröffnet werden soll. Eine erhöhte Angebotssituation könnte die Leerstandsquote weiter steigen lassen und somit den Mietpreis drücken.

>> Mehr dazu: Artikel im Fachmagazin „Dezeen“