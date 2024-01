Lamborghini stellt für E-Sportwagen 500 neue Mitarbeiter an

Gebaut werden soll das Auto im Werk in Bologna. Für das Projekt soll Lamborghini einen öffentlichen Beitrag des italienischen Industrieministeriums in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten.

Der italienische Luxusauto-Hersteller Lamborghini fährt in der Region Emilia-Romagna ein eigenes Projekt für die Produktion eines vollelektrischen Sportwagen hoch. Gebaut werden soll das Auto im Werk in Bologna. Damit verbunden ist die Anstellung von 500 Mitarbeitern, teilte Lamborghini am Mittwoch mit.

Vorgesehen ist der Ausbau der Produktion von Elektrofahrzeugen und die Einrichtung eines Forschungszentrums für die Elektrifizierung der Produktpalette. Für das Projekt soll Lamborghini einen öffentlichen Beitrag des italienischen Industrieministeriums in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten. Erwartet sei, dass sich das Projekt positiv auf die Zulieferer und die gesamte Automobil-Lieferkette in der Region auswirke, hieß es.

Lamborghini meldet Rekordumsätze

„Diese Summe wird dazu beitragen, die Forschungs- und Entwicklungsphasen zu realisieren und neue Mitarbeiter einzustellen. Das Investitionsprogramm zielt darauf ab, die Position des Unternehmens im Bereich der Elektro- und Hybridfahrzeuge zu stärken. Das Programm ist Teil eines umfassenderen industriellen Plans, der unter anderem auf die Hybridisierung der gesamten Produktpalette abzielt“, sagte Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender von Lamborghini.

Lamborghini hat die ersten drei Quartale 2023 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Das Unternehmen überschritt die Schwelle von zwei Milliarden Euro, was einem Anstieg von 5,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, wie der Autobauer im Besitz von Volkswagen mitteilte. (APA)