Elton John versteigert private Kunstsammlung

Der britische Popstar Elton John (76) versteigert Teile seiner privaten Kunstsammlung. Wie das Auktionshaus Christie's am Donnerstag mitteilte, sollen die Gegenstände aus Elton Johns Zuhause in der US-Metropole Atlanta im Februar in New York in insgesamt acht Auktionen unter den Hammer kommen. Darunter vor allem Fotografien, aber auch andere Gegenstände wie Skulpturen, Kostüme, Porzellan und ein Flügel.

Er habe zuerst nur ein Appartement gehabt in Atlanta, nach und nach habe er die angrenzenden Wohnungen gekauft, um die vielen Fotografien unterzubringen, sagte der Popstar in einem Gespräch mit Christie's. Sein Mann David Furnish bezeichnete das Domizil als „schönste Galerie der Welt inmitten von Baumwipfeln“.

Die Residenz in der Peachtree Road Atlanta, wo er mehr als 30 Jahre lang lebte, brauche er nach Beendigung seiner Tournee-Karriere nun nicht mehr, hieß es in der Christie's Mitteilung weiter. Die Auktion trägt den passenden Titel „The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road“. Nach der Adresse hatte der Popstar auch sein 27. Studioalbum benannt. Die Auktionen finden zwischen dem 21. und 28. Februar statt. Vom 9. bis 21. Februar sind die Objekte bei Christie's in New York in einer Ausstellung für die Öffentlichkeit zu sehen. (APA/dpa)