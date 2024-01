Sie wussten nicht, wie man Nudeln herstellt

Mit 87 Jahren schrieb und zeichnete Rao Pingru sein Leben und schuf damit ein zeitgeschichtliches Dokument.

War Rao Pingru ein Comicautor? Nun, zuallererst war er Soldat, dann Strafgefangener in ei­nem Umerziehungslager, später Buchhalter und Redakteur eines medizinischen Journals. Er war 87 Jahre alt, als er 2008, nach dem Tod seiner Frau Mao Meitang, sein einziges Werk, eine textlastige Graphic Novel, schuf: „Unsere Geschichte“.

„Unsere Geschichte“ ist ein persönliches Dokument einer sechs Dekaden währenden Zuneigung, es ist aber auch ein zeitgeschichtliches. Das Private ist politisch, so sehr sich die Darstellung auch müht, es nicht zu sein. Rao erinnert sich zuerst an seine Kindheit, an ein Leben in einem großen Haus mit Bediensteten, seine liebsten Speisen.

Kampf gegen die Volksbefreiungsarmee