Jobs: Wer wird was in diesem Jahr?

Heuer wird es ein spannendes Kommen und Gehen unter Führungskräften geben. Und so manch ein Name, der in der Gerüchteküche genannt wird, ist durchaus überraschend.

Im heurigen Jahr wird personalpolitisch durchaus einiges in Bewegung kommen. Führungskräfte berichten, dass es immer wieder vor allem aus Deutschland Anfragen von Headhuntern gebe, dort würden offenbar zahlreiche Managementposten frei. Was Personalberater Herbert Unterköfler, einst Partner bei Korn Ferry, nur bestätigen kann. Allerdings beobachtet er das Phänomen in ganz Mitteleuropa: „Viele gegenseitige Loyalitäten haben der Belastung in der Pandemie nicht standgehalten“, sagt er, „da ist viel passiert, und viele sind bereit, sich beruflich zu verändern.“ Hinzu komme ein „radikaler Wandel an Anforderungen“– viele hätten einfach „keine Lust mehr, sind müde und wollen einen Szenenwechsel“. Ob sich das auch in Österreich bemerkbar machen wird?