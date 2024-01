Song der Woche: So lang schon dein

Ein zärtliches Lied über Zweisamkeit und der Angst, zurückgelassen zu werden: Waxahatchee (feat. MJ Lenderman) mit »Right Back to It«.

Waxahatchee (feat. MJ Lenderman): »Right Back to It«. Der Song von Katie Crutchfield alias Waxahatchee handle davon, wie es sei, zu lang allein zu sein, meint das Musikmagazin „Pitchfork“. Und zitiert: „I get ahead of myself, refusing anyone’s help“. Eine eigentümliche Lesart, findet sich doch vor allem Zweisamkeit im Text: „I‘ve been yours for so long“, singt Crutchfield zur zarten Countryfolk-Gitarre von Lederman, einem derzeit sehr gefragten Mann. In der Zweisamkeit versteckt sich oft auch Einsamkeit, die zart melancholische Note zeugt davon. Und von der Angst, zurückgelassen zu werden. Ihr Freund sei „like a song with no end. If I can keep up we’ll get right back to it.“ Wo sie ist, sei eine Bruchlinie, tief in einer Goldmine, singt sie, und trotzdem finde er sie. Geht es um fehlende Selbstverständlichkeit, wenn sich ein Partner der Liebe sicher fühlt? Und säen die Gedanken Zweifel? Wir werden zurückfinden, heißt es am Schluss gleich dreimal. Hoffnungsvoll. Heide Rampetzreiter

Zur Person Ein Städtchen in Texas und ein Fluss in Alabama heißen Waxahatchee. Was das Wort bedeutet, ist unklar. Das neue Album der Sängerin erscheint im März.