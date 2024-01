Und dann dieser Duft

Ein blühendes Zitrusbäumchen kann mit seinen porzellanweißen Blütensternchen einen ganzen Raum parfümieren.

Eigentlich blühen sie das ganze Jahr über, doch die Hauptblütezeit der Zitruspflanzen bricht je nach Sorte im späten Winter und zeitigen Frühjahr an. Die porzellanweißen Blüten sind klein und zart, oft stehen sie in Büscheln, immer sind sie ein olfaktorisches Erlebnis. Man muss schon lang suchen, um Blüten mit intensiverem, berauschenderem Aroma zu finden. Die Zitrusblütendüfte sind von Sorte zu Sorte natürlich unterschiedlich, aber alle haben diese süße, mit etwas undefinierbar Herbem gemischte Frische, die von Parfümeuren und Köchen so geschätzt wird.

Dabei kann aus einer Tonne Blütenknospen über Wasserdampfdestillation gerade einmal ein Kilo ätherisches Blütenöl gewonnen werden. Die Option, aus dem eigenen Zitrusbäumchenhain Neroli- oder Bergamotteöl oder Fleur d’Oranger zu gewinnen, scheidet also bei den allermeisten von uns aus. Es wäre aber auch schade, die Blüten zu opfern, wenn man einige Monate später doch die Früchte ernten kann. Die benötigen viel Zeit, um auszureifen, also üben Sie sich in Geduld. Gute neun Monate brauchen Orangen und Zitronen, um erntereif zu sein.