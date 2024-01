Vom Genuss, 400 neue Beamtenarbeitsplätze in der Stadt zu wissen. Besuch im Alsergrund.

Es gibt ja viel zu viele Freiräume in Wien. Während anderwärts über das Dickicht der Städte oder gar den Großstadtdschungel räsoniert wird, herrscht hier Weitläufigkeit bis in den letzten Zinshauskasernen-Hinterhof. Ja, man hört sogar von Besuchern sagen, sie hätten vor lauter unbebautem Raum die Stadt nicht mehr gefunden und erst irgendwo hinter Pressburg bemerkt, längst nicht mehr in Wien zu sein.