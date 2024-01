Warum schon wieder Lionel Messi und nicht Erling Haaland?

Jede Wahl kennt ihre Schlagseiten, manch einer wählt der Tradition wegen, andere wegen Sympathien, im Auftrag oder bloß nach Gutdünken. Egal ob Politik, Film oder Fußball: es gewinnt nicht immer der Richtige. Bei der Fifa-Wahl zum Weltfußballer des Jahrs fragen sich also viele: wieso siegte Lionel Messi zum achten Mal und ging Superstürmer Erling Haaland leer aus?

Selbst Lionel Messi muss gestaunt haben, als sein Name aus dem Kuvert gezogen wurde bei der Fifa-Gala zur Wahl des Weltfußballers 2023. Der Argentinier, der seine Heimat 2022 zum dritten WM-Titel geführt hatte nach 1978 und 1986 war gar nicht in London anwesend. Er spielte bei Paris SG, gewann auch bei Inter Miami außer Sympathien nichts. Dagegen ging einer, der sowohl die Premier League, den Cup und erstmals mit Manchester City auch die Champions League gewonnen hat, erneut leer aus. Wieso gewann Messi und nicht Erling Haaland? Weil Argentinien eine Fußball-Großmacht ist und Norwegen nur ein Zwerg? Oder weil es eine Fifa-Wahl ist und kein Uefa-Wunschkonzert?

Dass sich Unmut in Norwegen regt, wohl auch in Manchester, ist klar. Mit absurden Wahlergebnissen, dieser Tatsache müssen sich auch Österreichs Sport und Politik immer wieder stellen, werden solche Auszeichnungen inflationär. Es gibt ja auch Wahlen sonder Zahl. ist denn der Ballon d‘ Or nicht wichtiger? Er wird seit 1956 von der Fachzeitschrift „France Football“ verliehen, ist erst seit 2007 aber ein globaler Akt als Konkurrenzprodukt zur Fifa. Wer will denn aber noch mitmachen, wenn nicht der Beste als Sieger dasteht am Ende? Oder, wie glaubhaft ist solch Schaulauf? Nicht Leistung zählt im Fall der Fußballer, sondern der Name, die Vorgeschichte. Messi hat diese Auszeichnung zum achten Mal erhalten. In seiner Heimat feiert man den verdienten Triumph. Verdient hätte sie doch der Ex-Salzburger. Oder?