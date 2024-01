KI im Superwahljahr: „Wir werden Versuche sehen, Chaos zu stiften“

Das hat nichts mit den KI-Regeln zu tun. Es mangelt in Europa auch nicht an Talenten. Für mich liegt es an der Bürokratie in Europa bei Firmengründungen und der Risikokapital-Struktur. Wenn man in den USA ein Unternehmen gründet, dafür Geld auftreibt und scheitert, fängt man einfach wieder von vorn an und sammelt neues Geld ein. Wenn man in Europa pleitegeht, dann war es das wahrscheinlich mit deiner Karriere in der Wirtschaft.