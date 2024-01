Ist es zu Hause doch am Schönsten?

Wie schön Österreich sein kann, daran darf durchaus ab und zu erinnert werden.

Eigentlich mag ich Komiker nicht besonders – bis auf ein paar Ausnahmen. Gut finde ich vor allem jene, in deren Humor man sich selbst wiederkennt, und in gewisser Weise auch ertappt fühlt. Das ist wohl auch das Erfolgsgeheimnis des Internet-Komikers „Austrian Kiwi“. Ein Neuseeländer, den es in ein Salzburger Dorf verschlagen hat und es sich nun zur Aufgabe gemacht hat, Österreicher zu persiflieren – und dies erstaunlich gut hinbekommt. Sei es der überbordende Alkoholkonsum oder die Fähigkeit, nur mit „Oida“ und „Heast“ ganze Konversationen zu bestreiten. Bei einer Frage an seine Followercommunity vor ein paar Tagen fühlte ich mich schon wieder ertappt: In einer Umfrage wollte er wissen, ob man im Urlaub insgeheim auch immer denke, dass es zuhause in Österreich eigentlich auch schön sei – wenn nicht sogar noch schöner.

Mir ist es tatsächlich schon öfter so ergangen: Der Yosemite-Nationalpark in Kalifornien war ohne Zweifel beeindruckend, aber beeindruckender als die Alpen? Nicht unbedingt. Die Baguette und Croissants in Frankreich waren immer göttlich. Aber irgendwie freut man sich trotzdem wieder auf das gute alte Schwarzbrot. Und am Strand auf Bali wünschte ich mir insgeheim das erfrischende Mittelmeerwasser im Gegensatz zu der warmen Badewanne vor mir. Gut, Mittelmeer ist nicht ganz Zuhause, aber fast.

Man muss dazusagen, als ich die Frage auf Instagram las, kam ich gerade aus dem Urlaub. Und es war unfassbar schön. Aber ich war ja auch in Österreich. Genauer gesagt in einer traumhaften Kärntner Winterlandschaft, wo die erstaunlich unberührte Landschaft ringsum nur so glitzerte. Im Kern geht es darum ja oft: Je unberührter, desto schöner wirkt die Szenerie. Dies hat einen Wert, der aber geschmälert wird, wenn die Landschaft von neuen Autobahnen, Einkaufszentren oder noch mehr Pistenkilometern durchzogen wird. Wie schön Österreich sein kann, und dass man dies auch bewahren sollte, daran darf durchaus ab und zu erinnert werden. Auch von einem Neuseeländer.

