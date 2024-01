Im Zuge von Israels Kampf gegen die Hamas wollen der Iran und die Türkei Stärke zeigen. Eine weitere Destabilisierung würde auch Europäern schaden.

Iranische Raketen und Drohnen treffen in einer ausgedehnten Angriffswelle Ziele von Syrien über den Irak bis Pakistan. Im Roten Meer attackieren jemenitische Milizen Handelsschiffe und werden von US-Flugzeugen bombardiert. Die türkische Luftwaffe zerstört Elektrizitätswerke in Nordsyrien. Die hochgerüstete libanesische Miliz Hisbollah schießt Raketen nach Nordisrael und Israels Armee feuert zurück. Zugleich setzt Israel den massiven Feldzug im Gazastreifen fort: dort, wo nach wie vor mehr als 100 Menschen aus Israel in den Geiselgefängnissen der ­Hamas und anderer Terrorgruppen schmachten; und wo die humanitäre Lage für Hunderttausende Palästinenser immer katastrophaler und die Zerstörungen immer verheerender werden. Im Zuge des Gaza-Kriegs werden Konflikte angeheizt, die seit Jahren glosen. Damit droht eine weitere Destabilisierung, die auch der Nachbar Europa zu spüren bekommen würde – so wie schon bei Syrien.

Europa hat sich in Nord-Syrien politisch abgemeldet

Nach mehr als einem Jahrzehnt Krieg herrscht dort noch immer kein Frieden. Das schlägt sich auch in der Zahl der Syrer nieder, die nach wie vor in Europa um Asyl ansuchen.