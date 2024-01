Riechstoff: Ein Longdrink für das Pfirsichjahr, aber zum Riechen

Der Longdrink „Navel Fuzz“ bezieht sich im Namen auf eine Orangensorte und Pfirsichflaum, passt damit perfekt zur Pantone-Jahresfarbe. Von einer US-Marke gibt es das passende Parfum zum Obstdrink.

Bald reicht es dann auch schon wieder mit den Pfirsichen, aber zumindest die erste Parfumkolumne 2024 darf passend zum Jahres(farb)motto ausfallen. Parfums mit passender Note gibt es gar nicht so wenige, die Mode verspeisbar duftender Gourmand-Kompositionen war daran nicht unbeteiligt. Herausragend unter ihnen ist der herb-süße „Bitter Peach“ von Tom Ford, was nicht so verwunderlich ist, denn eben: Tom Ford.

Die Suche nach Pfirsichparfums führt aber auch in die weniger vertrauten Gefilde der Demeter Fragrance Library. Gegründet wurde diese Marke 1996 und hat nichts mit dem hierzulande bekannten zertifizierten Verband des biodynamischen Landbaus zu tun. Vielmehr verfolgt die ­Library das Ansinnen, Allerweltsgerüche ohne großes Umdeuten parfümistisch aufzubereiten.

Die ersten drei Lancierungen hießen etwa „Dirt“, „Grass“ und „Tomato“. ­Perfekt zur diesjährigen Pantone-Farbe scheint „Fuzzy Navel“ zu passen, das in diesem „Riechstoff“ ausnahmsweise blind verkostet wird. Der Name hat nichts mit Nabelflaum zu tun, sondern bezieht sich auf einen offenbar in den USA einst geläufigen Longdrink aus Pfirsichschnaps (auch hier verweist also das „Fuzzy“ auf den Flaum des Pfirsichs) und Orangensaft („Navel“ also wie die süße Orangensorte, nicht der Nabel im Englischen). Kurios, das auf jeden Fall; wohlschmeckend, darüber lässt sich bestimmt trefflich streiten; ein Duft für den Alltag, das freilich wohl nicht einmal im pfirsichverliebten Jahr 2024.