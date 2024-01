Es wird ernst mit und um den „Westbahnpark“

Eine Bürgerinitiative fordert auf dem Gebiet um den Westbahnhof einen Park und übergibt 11.000 Unterschriften an die Stadt. Diese hat offenbar fertige Pläne.

Schon seit Jahren geistert die Idee durch den Westen Wiens: Ein neuer Park mitten im 15. Bezirk. Doch wo in dem dicht bebauten Bezirk lässt sich so etwas noch umsetzen? Entlang der Bahngleise der Westbahn, dachten sich einige engagierte Bürger, und seitdem lässt die Idee eines „Westbahnparks“ die Rudolfsheimer nicht mehr los. Nun dürfte Bewegung in die Sache kommen: Die Entscheidung, was mit dem Areal passieren soll, dürfte offenbar bereits gefallen sein.

Zum Hintergrund: Das betreffende, größtenteils brach liegende Areal zwischen den Bahngleisen und der Felberstraße gilt schon länger als Entwicklungsgebiet. Von den ÖBB nicht mehr benötigt, soll es in die Hand der Stadt Wien übergeben werden. 2019 verschaffte sich eine Bürgerinitiative gehör mit der Idee, statt einer Bebauung einen Park auf dem 1,2 Kilometer langen, und sieben Hektar großen Streifen zu etablieren. Die Argumente der Initiative: Der Stadtteil benötige mehr Grünraum, zudem sei das Areal eine wichtige Frischluftschneise vom Wienerwald in die Stadt, was gerade der sommerlichen Hitze entgegenwirke. Die Idee stieß auf viel Anklang in der Nachbarschaft, auch der SPÖ-geführte Bezirk zeigte sich offen gegenüber den Plänen.

Plan für Stadtentwicklungsgebiet steht

Rund 11.000 Unterschriften wurden im Rahmen einer Petition gesammelt, am Donnerstag wurden diese an die Stadt übergeben. Die Stadt ist sich des Drucks aus der Bevölkerung längst bewusst. Im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses im vergangenen Jahr sollten die Interessen der Anrainer für das Stadtentwicklungsgebiet „Mitte 15“ ausgelotet werden. Das Gebiet „Mitte 15“ erstreckt sich von der Märzstraße im Norden bis zur Mariahilfer Straße bzw. Linzer Straße im Süden sowie vom Neubaugürtel im Osten bis zur Sturzgasse im Westen – umschließt also auch das Bahnareal, reicht aber über den 15. Bezirk bis in den 6., 7. und 14. Bezirk hinaus.

Das Gebiet Mitte 15 Stadt Wien

Nun dürfte die Entscheidung, was mit dem Gebiet und somit auch dem Bahnareal passiert, gefallen sein. Wie aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) zu vernehmen ist, wird der fertige Plan, der auch in Abstimmung mit den Noch-Eigentümern ÖBB ausgearbeitet wurde, in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Wird auch der Westbahnpark Teil der Pläne sein? Bereits im November an die „Presse“ gelangte Dokumente der Stadt lassen darauf schließen, dass dieser zumindest ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Ein Park wurde darin als eine von mehreren Nutzungsmöglichkeiten ausgeschildert. Die Bürgerinitiative Westbahnpark befürchtet eine Teilbebauung, welches das Potenzial und den Wert eines zusammenhängenden Grünraum schmälern würde. Die Initiative ist sich nach vier Jahren und zahlreichen Veranstaltungen sowie fast 3500 gesammelter Stellungnahmen auf ihrer Online-Plattform sicher, was die Anrainer wollen: „10.752 Unterstützende wollen den Park, niemand will eine Bebauung“, hieß es am Donnerstag.