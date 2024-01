Valie Export gründet Stiftung zum Erhalt ihres Werks

Ziel ist die Erforschung und internationale Positionierung des Oeuvres der Künstlerin. Die Künstlerin selbst möchte mitwirken.

Valie Export hat eine nach ihr benannte Stiftung in Wien gegründet. Die gemeinnützige Stiftung ziele darauf ab, „das Werk der Künstlerin zu erhalten, zu erforschen und es im internationalen Kontext noch bekannter zu machen und zu positionieren“, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

„Ich freue mich außerordentlich, dass mein Werk mit der Gründung dieser Stiftung für die Zukunft gesichert werden kann und ich persönlich die Möglichkeit habe, diese mitzugestalten und zu formen“, wird Export zitiert. Geplant sei, aus dem umfangreichen Oeuvre ein Programm zu entwickeln, das sich unter aktiver Beteiligung der Künstlerin an die Öffentlichkeit wendet – unter anderem in Form von Studio-Visits für Gruppen, der Öffnung für Studierende zu Forschungszwecken oder einer regelmäßigen „Valie-Export-Office-Hour“ für junge Künstlerinnen und Künstler.

Im Stiftungsvorstand sind Sigrid Guggenberger (Studio Valie Export) und Manfred Wagner, Geschäftsführer des Steuerberatungsunternehmens Intercura. Im Kuratorium sind Yilmaz Dziewior (Museum Ludwig, Köln), Sabine Folie (Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien), Michael Loebenstein (Filmmuseum Wien) und Thomas D. Trummer (Kunsthaus Bregenz) vertreten. Den Kuratoriumsvorsitz hat Stiftungsrechtsexperte Maximilian Eiselsberg (Eiselsberg Rechtsanwälte GmbH) inne. (APA)