Letzte Folge Lieferdienst Wien: Flitzelbutzeln

Teil 52 von 52

… was bisher geschah: Der Lieferdienst Wien schließt seine Pforten, er wird geschluckt vom größeren Logistiker. Ab nun sind unsere Rider arbeitslos. Anis entging seiner gerechten Strafe, Ali bekommt dafür sein T.

Herr Stefanov hat sich auf den Weg gemacht. „Du wundervolles Herzenslicht“, hat Sibylle Light gesäuselt, bevor er aufgebrochen ist. „Wir haben nun zwei Portaltage in Folge zu erwarten, in denen die kosmischen Kräfte steigen und eine nächste Anstiegswelle auf der Erde bereitgestellt wird.“ Herr Stefanov nickt. Er hat all sein Geld an Sibylle Light überwiesen und besitzt nun nichts mehr, was ihn irdisch binden könnte. „Es ist der Lichtkörperprozess, der uns auch momentan sehr beschäftigt.“ Die Mahatma-Meditation wird helfen, hat ihm Sibylle Light noch auf den Weg mitgegeben, bevor sie den Zugang zu ihrem Account für Herrn Stefanov für immer geschlossen hat.