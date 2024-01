Die Lieblingswaffen der iranischen Mullahs

Das Regime in Teheran hat das größte Raketenarsenal in der Region. Es schießt damit bis Syrien und Pakistan – und rüstet Verbündete mit diesen Waffen aus.

Iranische Raketen sind die wichtigsten Waffen in der Eskalation im Nahen Osten: Die Geschosse trafen in den vergangenen Tagen ihre Ziele in Syrien, im Irak und in Pakistan. Das iranische Regime besitzt das größte Raketenarsenal der Region. Die Flugkörper können Israel und Nato-Staaten wie die Türkei treffen. Zudem rüstet die Islamische Republik ihre Verbündeten wie die Houthi-Rebellen im Jemen oder die Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon mit Raketentechnologie und Drohnen aus.

Westliche Experten schätzen, dass der Iran rund 3000 ballistische Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2000 Kilometern besitzt; dazu kommen zahlreiche Kurzstreckenraketen und Kampfdrohnen. Sollte das Regime in Teheran sein Atomprogramm weiter vorantreiben, könnte es nach Schätzungen der US-Regierung binnen eines Jahres auch nukleare Sprengköpfe für seine Raketen entwickeln.

Lebensversicherung für Regime

Die Geschichte des iranischen Raketenprogramms reicht bis in den Krieg gegen den Irak von Saddam Hussein in den 1980er-Jahren zurück, erklärt der britische Iran-Experte Farhang Jahanpour. Damals habe sich der Iran nicht gegen irakische Raketen wehren können und deshalb mit dem Bau eigener Raketen begonnen, schildert Jahanpour im Gespräch mit der „Presse“. Heute seien die Raketen eine Art Lebensversicherung für das Regime, ergänzt ein anderer westlicher Iran-Experte.