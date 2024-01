Was ist das Original, was die Kopie: Philharmonikerball oder Opernball? Kitzbühel I oder Kitzbühel II? Handball-EM - mit einem Klassiker am Samstag - oder Fußball-EM in Deutschland?

Für Ö1-Hörerinnen und -Hörer ist der Philharmonikerball der gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison, wenn nicht gleich des ganzen Jahres. Da geht nichts drüber für Klassikliebhaber. Opernballfans hören das nicht gern, sie würden es auch schlichtweg bestreiten – nicht zuletzt Elvis-Fan „Richie“ Lugner. Wer behaupten wollte, der Ball der Wiener Philharmoniker wäre bloß die Generalprobe für den Ball der Wiener Staatsoper – quasi den Ball der Republik –, braucht sich nicht mehr im Goldenen Saal des Musikvereins blicken lassen, schon gar nicht beim Neujahrskonzert.

Ob Gewalze im Musikverein oder in der Oper, der gesellschaftliche Höhepunkt des Winters für den Rest der Republik – der Skina­tion Österreich – geht in Kitzbühel über die Bühne. Wobei die Freitagabfahrt auf der Streif nur die Generalprobe für den Samstag war. Party bis zum Umfallen am Fuß des Hahnenkamms, vielleicht mit ein paar ungelenken Polkaschritten zwischendrin - und mit „Mr. Klima“ John Kerry.

Der sportliche Höhepunkt spielt sich indessen in der Karnevalshochburg Köln ab. Unter den Klängen des Radetzky-Marschs und „Viva Colonia“ prallen bei der Handball-EM im wahrsten Sinn des Wortes die Hünen Österreichs und Deutschlands, darunter ein paar richtige „Bröckerln“, aufeinander – ein Klassiker womöglich als Generalprobe für die Fußball-EM im Sommer.

