Neuer Song von Kim Gordon: Eine Liste

Ex-Sonic-Youth-Sängerin Kim Gordon erzählt in „Bye Bye“, was sie alles in den Koffer packt.

In „Leaving Home“ (1967), dem großen Aufbruchslied der Beatles, fehlt eine wichtige Information: Was packt die Aufbrechende ein? Genau das erklärt Kim Gordon hier minutiös, in einer Liste, die witzigerweise mit dem zu „bye“ gleichlautenden Wort „buy“ beginnt, was gut passt, weil sie (auch) einer Einkaufsliste gleicht. Darauf stehen Pass und Zahnpasta, diverse Jeans und Kosmetikprodukte (darunter Mariendistel), aber auch Zigaretten und der Vibrator, Schlaftabletten und das iBook. Man braucht so viel. Vorgetragen wird es im zeitlosen Tonfall der coolen, düsteren Achtzigerjahre, begleitet von einem grantigen Bass, genervten Synthesizern und bösem Krach. Der Rhythmus ist entsprechend fatalistisch, Schnellzug to hell sozusagen. Wenn nach zwei Minuten die Liste durch ist, abgeschlossen durch ein tonloses „Bye, bye“ von Kim Gordon, läuft er noch zwei Minuten weiter, wie der hypnotische Lärm. Das Leben ist eine Reise, aber keine Hetz.