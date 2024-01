Willem Dafoe: „Ein Film, der Zähne zeigt“

Ich musste lernen, all das zu tun, was Baxter als Chirurg so tut. Also war ich in einer Leichenhalle und habe von einem Spezialisten gelernt, wie man fachkundig Schnitte macht und näht. Das klingt etwas daneben. Auch wenn wir sein Handwerk nicht so genau sehen, half mir dieses Training, um in den Szenen effizient zu sein und mich selbst zu überzeugen, dass ich durchaus den Chirurgen gut vortäuschen kann.