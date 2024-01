„Also schuf Gott Donald Trump“: Zu Besuch auf einer „Rally“

Ex-Präsident Trump verspricht seinen Wählern, „den Dritten Weltkrieg“ zu verhindern, und beschallt sie mit Andrew Lloyd Webber. Zu Besuch bei einem Kampagnenauftritt in New Hampshire.

Rye/Manchester. „Also schuf Gott Trump.“ Eine Videomontage von Donald Trump über den großen Bildschirm in der Arena der Sou­thern New Hampshire University. „Gott sagte: ,Ich brauche einen Mann mit Armen, die stark genug sind, den Deep State zu bekämpfen, und sanft genug, sein eigenes Enkelkind zur Welt zur bringen.’ Einen Mann, der das streitsüchtige Weltwirtschaftsforum zähmen kann und danach hungrig heimkommt und darauf wartet, dass die First Lady mit dem Mittagessen mit Freundinnen fertig ist, um den Damen danach zu sagen: ‚Bitte, kommt bald zurück.‘“ Während sich draußen eine Schlange Aberhunderter Menschen durch Manchester zieht – sie alle bei minus 20 Grad Celsius darauf wartend, in die Arena zu gelangen –, wissen die Gäste im Saal manchmal nicht, ob sie bei einem Kabarettabend sind oder bei der Kundgebung eines Mannes, der wieder Präsident der USA werden will.

Trump tritt am Samstagabend in Manchester auf, um seine Vorreiterrolle im republikanischen Präsidentschaftsvorwahlkampf zu betonen. In New Hampshire, einem der nördlichen Bundesstaaten an der US-Ostküste, könnte ihm die nach Ron DeSantis Rückzug einzig verbliebene parteiinterne Kontrahentin Nikki Haley am Dienstag bei den Primaries empfindlich nahekommen. New Hampshire ist ein Swing State, die Bevölkerung ist äußerst libertär eingestellt. Haleys Kandidatur hat hier die Unterstützung von Gouverneur Chris Sununu. Und, geht es nach Umfragen, von rund 40 Prozent der republikanischen Parteigänger.

„Wäre mit mir nicht passiert“