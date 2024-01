Ron DeSantis gibt auf und unterstützt jetzt Donald Trump

Ron DeSantis bei einer Wahlkampfveranstaltung in Myrtle Beach, South Carolina am Samstag.

Ron DeSantis bei einer Wahlkampfveranstaltung in Myrtle Beach, South Carolina am Samstag. Reuters / Randall Hill

Mit Kritik an Trumps verbliebener Bewerberin Nikki Haley beendet Floridas Gouverneur seine Kandidatur. Denn ihm fehle der „klare Weg zu Sieg“ um das Ticket der Republikaner.

Das Rennen um die republikanische Nominierung bei der US-Präsidentenwahl scheint gelaufen: Zwei Tage vor der Vorwahl in New Hampshire hat der schärfste Kontrahent von Ex-Präsident Donald Trump, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, aufgegeben und sich hinter Ex-Präsident Donald Trump gestellt. „Er hat meine Unterstützung“, sagte DeSantis am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in einem auf X veröffentlichten Video. Darin kritisierte er Trumps verbliebene Gegenkandidatin Nikki Haley.

Haley habe sich nämlich in den Dienst großer Unternehmen gestellt. „Die Tage, in denen man die Amerikaner an die letzte Stelle gesetzt hat (...), sind vorbei“, betonte DeSantis. Er hatte bei der ersten Vorwahl am Montag in Iowa nur mit großem Aufwand den zweiten Platz vor Haley behaupten können, während Trump haushoch mit absoluter Stimmenmehrheit gewann. In New Hampshire drohte dem erzkonservativen Gouverneur ein Debakel, steuerte doch alles auf ein Duell zwischen Trump und Haley zu. Die frühere Gouverneurin von South Carolina rechnete sich Chancen aus, einen Überraschungssieg gegen den Ex-Präsidenten einzufahren.

DeSantis sieht „keinen klaren Weg zum Sieg“

„Ich kann unsere Unterstützer nicht um ihre Zeit und Spenden bitten, wenn es für uns keinen klaren Weg zum Sieg gibt“, sagte DeSantis. „Deshalb beende ich heute meine Kampagne.“ Bei der nächsten Vorwahl in New Hampshire galt DeSantis als chancenlos. Denn in dem Bundesstaat im Nordosten der USA sind die Wähler deutlich weniger konservativ eingestellt als in Iowa, wo DeSantis mit seiner ultrakonservativen, teilweise noch rechts von Trump gelagerten Agenda punkten konnte.

Der 45-Jährige DeSantis hatte sich während seiner Kandidatur strategisch als stramm rechter Macher positioniert. Nach einer erfolgreichen Wiederwahl als Gouverneur Floridas im November 2022 sah es für einige Monate so aus, als könne er Trump womöglich die Kandidatur streitig machen. DeSantis eilte aber auch der Ruf voraus, im persönlichen Umgang mit Wählern hölzern zu sein. Sein Wahlkampf war zudem von Auftritten in TV-Debatten geprägt, die Gegner als „roboterhaft“ bezeichneten.

Trump liegt auch in New Hampshire deutlich vor Haley

New Hampshire wird damit zur Bühne für einen Zweikampf zwischen Trump und Haley. Die frühere UNO-Botschafterin hat zuletzt versucht, sich verstärkt von Trump abzugrenzen. Sie hofft, damit in dem Bundesstaat punkten zu können, um dann gestärkt in die weiteren Vorwahlen zu ziehen. Ob ihr das jedoch gelingt, ist fraglich. In Umfragen lag Trump in New Hampshire zuletzt im Schnitt 14 Prozentpunkte vor Haley. In South Carolina, wo die Vorwahlen im Februar anstehen, ist Trumps Vorsprung noch größer - und das, obwohl Haley aus dem Bundesstaat im Süden stammt und dort einst Gouverneurin war.

Die Entscheidung über die Vergabe der Kandidatur der Republikaner könnte somit dieses Jahr faktisch früher fallen als üblich. Formell ziehen sich die Vorwahlen bis in den Sommer hinein. Gekürt wird der Kandidat oder die Kandidatin anschließend auf einem Parteitag, bevor es in den eigentlichen Präsidentschaftswahlkampf geht. (APA/dpa/Reuters)