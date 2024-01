Unterlaa: Wo der Holzweg direkt in die Zukunft führt

Ein agrarischer Ortskern a. D. und die Baukultur: Besuch im Südosteck von Favoriten.

Unterlaa ist (noch?) kein Hotspot hiesiger Stadtentwicklerei. Im äußersten Südosteck Wiens gelegen, kann das Dörfchen an der Liesing zwar auf einen der ältesten Sakralbauten der Stadt verweisen, das in seinen Ursprüngen mutmaßlich gut 1000 Jahre alte Johanneskirchlein; die Dynamik der Verstädterung jedoch ist in ihren rabiateren Ausprägungen derzeitigen Stands nur bis an die oberhalb gelegenen Abhänge des Laaer Bergs vorgedrungen, während sich im Tal darunter, entlang der Klederinger Straße, mehrheitlich stille Ein- bis Zweigeschoßigkeit gehalten hat.