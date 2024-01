Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Finanzierung austrocknen. In der Politik Deutschlands wird spätestens seit den Berichten über eine umstrittene Konferenz mit Rechtsextremen in Potsdam diskutiert, ob man juristisch gegen die rechtspopulistische AfD vorgehen kann. Heute soll das deutsche Verfassungsgericht darüber entscheiden, ob man der NPD die staatliche Finanzierung entziehen kann. Dies ist bei der rechtsextremen Partei zwar kaum noch relevant, weil sie bei Wahlen nur noch Ergebnisse im Promillebereich erzielt. Aber ein Urteil für eine staatliche Beschränkung der Finanzierung könnte ein Signal sein, ob dieser Weg auch bei der AfD möglich wäre. Wir fragen uns: Wie viel AfD steckt in der FPÖ?

Vorwahl in New Hampshire. Im US-Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner könnten die Weichen für eine Vorentscheidung gestellt werden. Im Bundesstaat New Hampshire steht heute die nächste Vorwahl bevor, bei der darüber abgestimmt wird, wen die Partei als Herausforderer von Präsident Joe Biden aufstellt. Favorit ist Trump. Sollte der Ex-Präsident sich erneut durchsetzen, dürfte es für seine einzige verbliebene innerparteiliche Rivalin Nikki Haley sehr eng werden. >> Mehr dazu

Busunfall in Osttirol. Bei einem tragischen Verkehrsunfall im Osttiroler Assling sind am Montag eine 47-jährige Italienerin und zwei ihrer Söhne im Alter von sieben und zehn Jahren ums Leben gekommen. Der 13-jährige dritte Sohn der Frau wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Frau war am Nachmittag mit ihrem Pkw auf der Drautal Straße (B100) in einer Rechtskurve in die Fahrbahnmitte geraten und mit einem leeren Linienbus frontal kollidiert.

Erster Prozess gegen Pucher. Nach der Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Sommer 2020 findet am Landesgericht Eisenstadt heute ein erster Prozess in einem Teilaspekt der Causa statt. Angeklagt sind der frühere Vorstand Martin Pucher und seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits wegen Veruntreuung sowie ein Ex-Mitarbeiter wegen Erpressung.

Israel bietet Feuerpause an. Israel bietet dem Nachrichtenportal Axios zufolge eine zweimonatige Feuerpause im Gazastreifen an. Im Gegenzug müssten alle Geiseln freigelassen werden, berichtete Axios unter Berufung auf zwei israelische Vertreter. Der Vorschlag sei der Hamas über katarische und ägyptische Vermittler überbracht worden.

„And the Oscar goes to...“ Aufregung für Kinofans, heute wird bekanntgegeben, welche Filme bzw. Darstellerinnen und Darsteller sich um die diesjährigen Oscars matchen werden. Fest steht, dass Österreichs Beitrag „Vera“ im Rennen um die Auslandsoscars nicht mitmischen wird. Die eigentliche Oscarverleihung findet dann am 11. März statt. >> Mehr dazu

Riesentorlauf im Ennstal. In Schladming steht heute (17.45 und 20.45 Uhr/live ORF 1) zunächst ein Riesentorlauf im Flutlicht an, ehe morgen das Slalom-Nightrace im Ski-Weltcup steigt. Eine Neuerung in diesem Jahr ist die „Yellow“-Tribüne, die über 3.000 Besucherinnen und Besucher fassen wird.

Szenarien der Handball-EM. Die unglaubliche Serie von Österreichs Handballern bei der EM in Deutschland ist gestern von Frankreich gestoppt worden. Im dritten Hauptrundenspiel, dem sechsten bei der Endrunde insgesamt, ging Österreich beim 28:33 (16:15) in Köln trotz knapper Halbzeitführung und starker Leistung erstmals als Verlierer vom Platz. Österreich darf aber weiterhin mit den Top 4 spekulieren. >> Mehr dazu

Bahnstreik in Deutschland. Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL hat zum nächsten Streik aufgerufen. Dieser werde im Personenverkehr am Mittwoch in der Früh um 2.00 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18.00 Uhr andauern. Auch Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich dürften wieder betroffen sein. Die ÖBB raten Reisenden, nicht notwendige Bahnfahrten zu verschieben. >> Mehr dazu