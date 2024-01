Jetzt ist es soweit: Der Dow Jones knackt alle Rekorde

Der US-Index Dow Jones hat eine historische Hürde genommen. Auch der S&P 500 Index markiert ein Allzeithoch. Was ist da an den US-Börsen los?

Das ging jetzt aber schnell: Erst ist keine zwei Monate her, da knackte der US-Index Dow Jones erstmals die Marke von 37.000 Zählern. Nun, Mitte Jänner, hat er bereits die nächste historische Hürde genommen: jene von 38.000 Punkten. Am Montagabend ging der wichtige US-Leitindex mit einem Stand von 38001, 81 Punkten aus dem Handel. Damit war der Index aber nicht alleine. Auch der S&P 500, der die 500 größten Unternehmen der USA umfasst, konnte den Tag bereits zum zweiten Mal in Folge mit einem Allzeithoch beenden. Dass diese Woche die Veröffentlichung von Zahlen aus dem Hause Netflix, Tesla und Intel anstehen, könnte der Wall Street weiter Schub verleihen – aber natürlich auch für eine Reihe von Enttäuschungen sorgen. Doch man darf sich trotzdem fragen: Was ist da los an den Börsen?