Viele sind seit fast zwei Jahren da, trotzdem arbeitet ein Großteil von ihnen nicht. Die meisten Ukrainer in Österreich haben sich nicht in den Arbeitsmarkt integriert. In anderen Ländern funktioniert das deutlich besser. Warum ist das so?

Es ist kein rühmliches Ergebnis für Österreich. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern arbeiten hierzulande nur 27 Prozent der Ukrainer, in anderen Ländern wie Dänemark sind es laut einer aktuellen Studie 78 Prozent. Auch wenn die Zahlen mit Vorsicht zu lesen sind, zeichnet sich ein unangenehmer Trend ab. Österreich hat wieder einmal Probleme, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Warum das so ist, besprechen wir in dieser Folge.

Gast: Jeannine Hierländer „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

