Immobilienball 2024: 77.000 Euro für Charity-Initiative gesammelt

Scheckübergabe an das Spendenprojekt „Österreich hilft Österreich“ - vlnr. Erwin Atzmüller Raiffeisen Bank Baden; Eva Pölzl ORF-Moderatorin sowie Botschafterin des Spendenprojekt und Veranstalterin Iris Einwaller. Helmut Tremmel

Am Dienstag fand der diesjährige Immobilienball in der Wiener Hofburg statt – mit einer Mischung aus festlichem Ambiente und sozialem Engagement.

Am Dienstag ging der 18. Immobilienball mit rund 3200 Gästen in der Wiener Hofburg über die Bühne. Iris Einwaller, die Veranstalterin des Balls und Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur, begrüßte österreichische und internationale Ehrengäste. Die Eröffnung des Balls wurde durch eine Performance des Wiener Staatsopernballetts untermalt. Die diesjährige Spende an „Österreich hilft Österreich“ – bestehend aus namhaften Wohltätigkeitsorganisationen wie der Caritas, Diakonie, Hilfswerk Österreich, Österreichisches Rotes Kreuz und der Volkshilfe – zeigt das soziale Engagement und den Zusammenhalt der Immobilienbranche.

Einzug beim 18. Ball der Immobilienwirtschaft Helmut Tremmel

Michael Pisecky, der Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien richtete zukunftsweisende Eröffnungsworte an die Ballgäste. Darüber hinaus konnte der Spendenbetrag mit der Versteigerung eines Kunstwerks erhöht werden. Dafür stellte der österreichische Künstler Nikolaus Moser im Vorfeld und im Rahmen seiner neuen Ausstellung „Metamorphose“ sein Werk „Pink Panther“ zur Versteigerung zu Verfügung. Die Raiffeisenbank Baden rundete den gebotenen Betrag um etwa 3000 Euro auf. Damit konnten heuer insgesamt 77.000 Euro an das Spendenprojekt übergeben werden.

„Pink Panther“ von Nikolaus Moser Sandra Oblak / epmedia Werbeagentur

Zu den hochkarätigen Gästen zählten unter anderem Gerhild Bensch-König (Salon Real Obfrau), Peter Ulm (VÖPE Vorstand), Mathias Gass (FIABCI Austria Präsident), Georg Flödl (ÖVI Präsident), Anton Holzapfel (ÖVI Geschäftsführer), Ellen Moll (WKO Tirol Funktionärin), Markus Arnold (Arnold Immobilien), Wolfdieter Jarisch (S+B Gruppe), Roland Schmid (Immounited), Michael Ehlmaier (EHL) und Andreas Köttl (Value One). (red.)

Mehr Infos unter: helfen.orf.at und www.immobilienball.at