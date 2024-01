Kylie Jenner zieht auf Pariser Modewoche die Blicke auf sich

Unternehmerin und Reality-Star Kylie Jenner zu Gast in Paris.

Unternehmerin und Reality-Star Kylie Jenner zu Gast in Paris. IMAGO/Jeremy Melloul / Bestimage

Reality-Star Kylie Jenner machte auf der Pariser Modewoche von sich reden. Es geht um griechische Göttinnen, „Gossip Girl“, die ehemalige beste Freundin und ihren Spross.

Eigentlich geht es in Paris aktuell um neue Modekollektionen, genauer gesagt um die Haute Couture der Saison. Mehr Aufmerksamkeit als die frischen Entwürfe sämtlicher Designerinnen und Designer bekommt – zumindest im Netz – Beauty-Unternehmerin und Reality-Star Kylie Jenner, die jüngste Schwester des Kardashian/Jenner-Clans. Zur Modenschau von Jean Paul Gaultier, der diese Saison Simone Rocha als Gastdesignerin begrüßte, erschien Jenner am Mittwochabend in transparenter Robe, freilich von Jean Paul Gaultier. Dazu trug sie PVC-Plateau-Heels, behübscht durch eingebetteten Zehenring.

Schmuck trug der Beauty-Mogul sonst nur am Ohr. Ihr Haar hatte sie recht nonchalant gestylt – zunächst in einer Hochsteckfrisur, die sie während der Schau aber selbst löste. Die dunkelbraunen Locken fielen ihr unordentlich, aber reizend auf Schulter und Rücken. Ergänzt wurde der Look durch ebenso unaufgeregtes Make-up, das Ebenbild einer modernen griechischen Göttin.

Überhaupt scheinen transparente Silhouetten immer noch en vogue zu sein. Chanel, Balenciaga und Brandon Maxwell schickten in der Frühjahrsaison 2024 durchsichtige Kleider auf den Laufsteg, Prominente potenzieren den Trend. Bei den Golden Globe und Emmy Awards kam etwa Florence Pugh, Kathryn Hahn und Emily Blunt in ebensolchen Modelle. Jenner selbst sorgte bei der Verleihung der Golden Globes eher mit ihrem Verehrten Timothée Chalamet für Gesprächsstoff, statt mit ihrem Look.

Warmer Moment zwischen Jenner und Woods

Vergangenes Jahr war Jenner gar das Gesicht von Gaultiers Frühjahrskampagne, auch auf der Met Gala trug sie ein Kleid des Labels. Freilich aber war sie nicht der einzige Star, der die Modenschau des französischen Modeschöpfers und seiner irischen Gastdesignerin besuchte: Auch Noah Cyrus, Bella Thorne und Jordyn Woods waren in der Front Row zu sehen. Mit Letzterer teilte Jenner gar einen warmen Moment.

Ein schneller Exkurs: Jenner und Woods waren einmal unzertrennlich, bis sie im Februar 2019 die Freundschaft öffentlichkeitswirksam beendeten. Damals wurde bekannt, dass Woods angeblich mit dem Freund von Jenners Schwester Khloé Kardashians, Tristan Thompson, anbandelte. Woods bestritt eine Affäre hartnäckig. Lange nach dem Vorfall hieß es, die beiden würden daran arbeiten, ihre Freundschaft wiederherzustellen. Bei der Modenschau in Paris begrüßten sich die beiden herzlich. Für Fans des Duos ein wahrer Lichtblick, wenn auch die beiden nicht nebeneinander platziert wurden.

Neben Jenner saß ein anderes bekanntes Gesicht: Kelly Rutherford, bekannt als Lily van der Woodsen aus der Serie „Gossip Girl“ (die durch TikTok zuletzt ein Revival erlebte). Die beiden schienen sich angeregt zu unterhalten, was Fans im Netz nicht weniger erfreute.

Kylie Jenner und Kelly Rutherford bei der Couture-Schau von Jean Paul Gaultier in Paris. IMAGO/Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage

Wie die Mutter, so die Tochter

Eine ebenso namhafte Person begleitete Kylie Jenner zur Schau des Maison Valentino: ihre Tochter Stormi. Der Spross wird am 1. Februar sechs Jahre alt, den Fotografen zeigte sie stolz ihre Zahnlücken und streckte zwischendurch altersgemäß die Zunge heraus. Das sorgte natürlich genauso für Furore im Netz.

Mutter und Tochter sind für ihre Partnerlooks bekannt, und so kamen sie auch auf der Pariser Modewoche abgestimmt daher. Jenner selbst im einer schwarzen, trägerlosen, bodenlangen Robe samt Cape mit Federbesatz, Tochter Stormi in einem Mantel mit Federbesatz und Federärmeln. Beide Looks wurden durch schwarze Sonnenbrillen ergänzt. Für die Kleine war es das erste Mal in der Front Row einer Modewoche. Viele weitere werden wohl folgen. (evdin)