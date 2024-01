Elias Hirschl: Die Welt ist ein getarnter Kuchen

Clicks generieren ist das oberste Prinzip, selbst wenn nebenbei die Welt brennt. Elias Hirschls satirischer Roman über eine Content-Farm bringt zum Staunen und zum Lächeln.

Alles dreht sich um Content. Jene Form des Inhalts, dem es nur noch darum geht, eine Höchstzahl an Zugriffen zu erzielen. Auch im neuen Buch von Elias Hirschl ist der Content King. Giftgrün prangt der Titel auf dem Cover. Den Hintergrund bildet ein futuristisch anmutendes Szenario, das so ausschaut, als wäre hier just in diesem Moment ein cleanes Computerbüro auf einer ansonsten noch weitgehenden unschuldigen Erde gelandet und hätte dort sofort das Kommando übernommen. Aus den Credits erfährt man, dass das Motiv computergeneriert ist. Das passt: Eine künstliche Intelligenz hat das Bild erfunden.

Herkunft aus Performance-Szene

Elias Hirschl ist 1994 in Wien geboren und hat in der hiesigen Poetry-Slam-Szene und als Musiker (aktuelle Formation: Ein Gespenst) frühe Erfolge gefeiert. Bei einem breiteren Publikum und im bundesdeutschen Raum ist er erst mit seinem vorigen Buch ­bekannt geworden. Dieser Roman mit dem Titel „Salonfähig“ wurde oft einzig als eine bissige Politsatire auf die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz gelesen. Das Buch ist im August 2021 bei Zsolnay erschienen. Wenige Monate später war Kanzler Kurz auch schon Geschichte.

„Content“ ist jetzt bereits das sechste Buch des jungen Autors. Einen Abschnitt daraus hat er 2022 beim Bachmannpreis gelesen und dafür den Publikumspreis ein­geheimst. Die Herkunft aus der Performance-Szene und einen unmittelbaren Drang zur Audience merkt man auch dem neuen Buch an. Einzelne Kapitel verfügen über eigenständige dramaturgische Bögen und würden eine jede Publikumsabstimmung gewinnen.