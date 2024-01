Teuerung kostet die Energiewende viele Fans

Die Akzeptanz der Österreicherinnen und Österreicher für Energiewende, Elektroautos und mehr Klimaschutz sinkt drastisch. Geldsorgen überwiegen bei den Menschen. Die Verbotspolitik schreckt zusätzlich ab.

Wien. Die Energiewende ist in Österreich nicht mehr zu übersehen. Im Osten des Lands stehen mancherorts Windräder, so weit das Auge reicht, die Zahl der Solaranlagen hat sich in den vergangenen zwei Jahren gar verdoppelt. Die Sorge, von teurem, russischem Gas abhängig zu bleiben, hat die Österreicherinnen und Österreicher zuletzt so stark in die grüne Wende investieren lassen wie selten zuvor. Doch das Pendel schlägt um, so das Ergebnis einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Die Zustimmung zu mehr Öko-Kraftwerken und Klimaschutz nähert sich einem Tiefpunkt.