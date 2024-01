Wie man Klimaschutz ineffizient macht

Die Verlagerung von Lkw-Transporten auf die Schiene scheitert am fragmentierten Bahnsystem der EU.

Die Politik spielt an vielen kleinen Hebelchen und lässt die großen, schwieriger zu bedienenden unberührt. So wird Klimaschutz extrem teuer und ineffizient. Musterbeispiele dafür liefern die E-Auto-Förderungen und das Klimaticket.

Österreich hat seinen Treibhausgasausstoß 2023 um stolze sieben Prozent verringert. Deutschland sogar um zehn. Ist doch großartig: Grün wirkt.

Zumindest so lang, bis man ein wenig hinter die Daten schaut: In Österreich war ausgerechnet der bisherige Klima-Problembär Verkehr Haupttreiber der Emissionsverringerung. Konkret: ein weitgehender Wegfall des sogenannten Tanktourismus. Der entsteht, wie wir wissen, durch Preisdifferenzen. Auf dem Weg von Deutschland nach Italien beispielsweise kann man auf weniger als 100 Kilometern in Deutschland, Österreich oder Italien tanken.