Die erstaunlichen Kapitalflüsse in die Ukraine

Der Energiesektor ist eine von mehreren Branchen, in denen ausländische Unternehmen Investitionschancen in der Ukraine sehen. Bloomberg

Fast überall in Osteuropa gingen im ersten Halbjahr 2023 die ausländischen Direktinvestitionen zurück. Nicht so in der Ukraine. Der Rückzug heimischer Firmen aus Russland stockt.

Der Krieg wütet weiter in der Ukraine, aber viele Investoren stört das nicht. Allein im ersten Halbjahr 2023 flossen laut Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) mehr als zwei Milliarden Euro an ausländischem Kapital in das im Februar 2022 von Russland überfallene Land. Damit lagen die ausländischen Direktinvestitionen in etwa auf dem Niveau vom ersten Halbjahr 2021 – also auf Vorkriegsniveau. Glauben ausländische Investoren etwa an einen baldiges Kriegsende samt Niederlage Russlands?