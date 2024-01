Ehemaliger Burgtheater-Direktor Achim Benning gestorben

Achim Benning war Vorgänger von Claus Peymann am Wiener Burgtheater und leitete das Haus von 1976 bis 1986. Er wurde 89 Jahre alt.

Der ehemalige Burgtheater-Direktor Achim Benning ist 89-jährig gestorben. Die Präsentation des Dokumentarfilms „Achim Benning - Homo Politicus“ von Kurt Brazda durch den ORF am 1. Februar – die Ausstrahlung ist in ORF III am 3. Februar um 8:45 Uhr geplant – wird nun zu einer Gedenkveranstaltung.

Benning, geboren am 20. Jänner 1935 als Sohn eines Ingenieurs in Magdeburg, hat seine Jugend in Braunschweig verbracht und dann von 1955 bis 1960 in München und Wien studiert. Seine Fächern waren Germanistik, Geschichte und Philosophie, seine Liebe gehörte aber dem Theater. Prallel zum Universitätsstudium in Wien belegte Benning Kurse am Max Reinhardt Seminar, von wo ihn Ernst Haeusserman als Eleve ans Burgtheater holte. Benning war bald Mitglied des Ensembles und gab unter anderem den Malcolm in Shakespeares „Macbeth“, den Bürgermeister in Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ oder die Titelrolle in Molières „Der Geizige“.

„Schauspieler-Theater“

Als Ensemblevertreter hat Benning viele Jahre lang auch die Interessen der Schauspieler vertreten. Nach dem Abgang Gerhard Klingenbergs war Benning für viele die logische Wahl als nächster Direktor „seines“ Hauses. Von der Spielzeit 1976/77 an führte der eben zum Kammerschauspieler avancierte Benning das Burgtheater. 1981 verlieh ihm die Stadt Wien die Kainz-Medaille. Die Ära Bennings ging als die letzte in die Annalen des Hauses ein, in der nach Ansicht weiter Teile des Publikums von einem über Generationen gewachsenen Ensemblegeist die Rede sein konnte. Die Rezensenten gingen nicht immer gnädig mit Bennings Spielplankonzeption um, ein Theater, dessen spezifischer Stil sich aus den Persönlichkeiten der einzelnen Schauspieler heraus entwickelte, galt vielen Beobachtern als nicht mehr zeitgemäß. Mit Claus Peymann, der vor allem auf seine aus Bochum mitgebrachte Schauspieler-Stamm setzte, begann die ungeteilte Vorherrschaft der Regie. (sin)