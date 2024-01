Deepfakes: Wie falsch wird der US-Wahlkampf?

Eben erst wurde Joe Bidens Stimme bei den US-Vorwahlen gefälscht. Währenddessen wurde in Deutschland eine Fake-News-Kampagne gegen die Regierung aufgedeckt. Ist das erst der Anfang? Was wird uns im Superwahljahr 2024, insbesondere in Amerika, erwarten?

Vergangene Woche hat Joe Bidens gefälschte Stimme am Telefon Wähler aufgerufen, sich nicht an den amerikanischen Vorwahlen zu beteiligen. In Deutschland haben Fake-Accounts millionenfach falsche Tweets abgesondert und von Musikerin Taylor Swift gibt es KI-generierte Nacktbilder. Wie künstliche Intelligenz in unser Leben eingreift, haben diese Beispiele in den vergangenen Tagen eindrucksvoll bewiesen.

Was wird die Wähler also im amerikanischen Wahlkampf, aber eventuell auch in dem heimischen, erwarten? Wie viel Vorwissen braucht man mittlerweile, um solche Videos und Bilder zu machen und wie gefährlich wird das für uns selbst als Gesellschaft? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge nach.

Gast: Barbara Steinbrenner, „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

