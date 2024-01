ORF zeigt zu Fasching streitbare Kabarettistin Monika Gruber

Monika Grubers Programm „Zu wahr um schön zu sein“ ist am 11. Februar im Hauptabend zu sehen. Zuletzt sorgte die Kabarettistin mit ihrem Buch für eine Debatte. Zum ORF-Faschingsprogramm gehören auch Stermann und Grissemann.

Der ORF hat sein Programm für Fasching vorgestellt: Neben etablierten Formaten wie dem „Villacher Fasching“ (Dienstag, 13. Februar, um 20.15 Uhr auf ORF 2) sowie „Narrisch guat“ (10. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2) wird auch die Kabarettistin Monika Gruber zu sehen sein, die zuletzt für eine Debatte gesorgt hatte. Der Sender hebt ihr Programm „Zu wahr um schön zu sein“ in den Hauptabend am Sonntag, 11. Februar. Die Kabarettistin sorgte zuletzt für Aufregung rund um ihr neues Buch „Willkommen im falschen Film“, da sie darin über eine mit Klarnamen genannte Nutzerin der Plattform X (vormals Twitter) herzieht, die davor gewarnt hatte, dass rechtsextreme Frauen die textile Hobbyszene unterwandern würden. Die genannte Nutzerin und Bloggerin empfand die Passage als beleidigend und rassistisch, woraufhin Gruber sich auf Satire berief und gegen Zensur verwehrte.

Im Anschluss (11. Februar, 21.50 Uhr) bekommen Christoph Grissemann und Dirk Stermann Gelegenheit für einen Streifzug durchs ORF-Archiv. Sie fungieren als Sprecher der Dokumentation „Willkommen Fasching!“, die sehenswerte TV-Beiträge rund um den Fasching vereint.

Auf ORF III gibt es Michael-Niavarani-Festspiele. Der Kabarettist führt am Montag, 12. Februar, ab 20.15 Uhr durch den Abend, wenn zunächst „Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren“ am Programm steht. Es folgen „Niavaranis Faschingsexpress“ (21.05 Uhr), wobei er gemeinsam mit Monika Gruber, Otto Schenk und Andreas Steppan Pointen und Sager liefert, und ein Best of „Wodka Orange“ mit Viktor Gernot (21.55 Uhr). Dem noch nicht genug, ist Niavarani an der Seite von Ossy Kolmann am Dienstag, 13. Februar, ab 13.40 Uhr in fünf Ausgaben der Stand-up-Comedy „Wer lacht gewinnt“ zu sehen. Um 20.15 Uhr startet dann eine lange Nacht des Austro-Humors, wobei auch Nostalgiker mit „Best of Karl Farkas“ (22.05 Uhr) und „Farkas, Waldbrunn & Co.“ (22.35 Uhr und 23.10 Uhr) auf ihre Kosten kommen. (APA/Red.)