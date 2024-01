Venedig: Wer kennt die drei österreichischen Biennale-Künstler?

Eine echte Überraschung ist die Künstler-Wahl, die der brasilianische Chefkurator der Biennale Venedig, Adriano Pedrosa, getroffen hat.

Gleich drei österreichische Künstler bei der Hauptausstellung der Biennale Venedig – das ist selten. Österreich wird in den aktuell angestrengten Diversitäts-, Dekolonialisierungs- und Retrofuturismus-Debatten gerne links liegen gelassen. Doch bei der am 20. April beginnenden 60. Ausgabe der international renommiertesten Kunstbiennale der Welt wird das anders sein, wie am Dienstag bekannt wurde.