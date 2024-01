Die Rebellion der Bauern in Europa

Von Spanien, Frankreich bis nach Deutschland oder Polen gehen Landwirte in ganz Europa auf die Barrikaden. Europäische Regierungen und nun auch die EU in Brüssel versuchen, sie zu besänftigen. Die Bauern haben gemeinsame Gründe für den Frust. Ein Überblick.

Mistberge und Jauchelacken verpesten die Luft vor Supermärkten oder Rathäusern in Frankreich. In Deutschland, Polen, Italien blockieren Traktoren Autobahnen, in Litauen legten sie Vilnius lahm. In den Niederlanden belagerten Landwirte das Haus einer Ministerin. Und in Spanien oder Belgien demonstrierten Hunderttausende.

In ganz Europa gehen derzeit Bauern mit spektakulären Aktionen auf die Barrikaden. Die Proteste sind noch weitgehend friedlich, werden aber zunehmend brachial. Besonders in Frankreich, wo am Mittwoch lange Traktorenschlangen Kurs auf einen Großmarkt nahe Paris nahmen. Vergangene Woche starb eine Landwirtin, als ein Autofahrer versuchte, eine Blockade zu durchbrechen.