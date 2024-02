Antifaschistischer Karneval wird die Regierenden auch nicht retten

Wenn Linke die Demokratie beseitigen wollen, bleiben sie unbehelligt, wenn Rechte davon fantasieren, droht das Ende der Demokratie. Warum eigentlich?

Dem hervorragenden österreichischen Philosophen Rudolf Burger (1938–2021) verdanken wir den hübschen Begriff „antifaschistischer Karneval“. So bezeichnete der scharfsinnige Denker den albernen, von der politischen Linken und der berühmten „Zivilgesellschaft“ orchestrierten Massenprotest samt Lichtermeer gegen die Regierung von ÖVP und FPÖ unter Kanzler Wolfgang Schüssel, die am 4. Februar 2000 angelobt wurde. Eine milde Form der Massenhysterie ergriff damals erhebliche Teile von Medien und Politik, die sich gebärdeten, als stünde eine Machtübernahme des Nationalsozialismus bevor. „Die Schande Europas“ nannte damals etwa das Magazin „Profil“ das neue Kabinett und berauschte sich dabei an dem ganz großartigen Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.