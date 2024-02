Wieso Hotels eigene Lifestyle-Kollektionen herausbringen

Drucken

Absteigen im Concept Store. Zum Angebot von Luxushotels zählt immer häufiger ein unverwechselbares Sortiment an exklusiven Lifestyleprodukten.

Ein Parfum, ein bisschen Glitzerschmuck, einen warmen Pulli, ein paar Toiletteartikel – das suchen Gäste doch in einer Hotelboutique, vielleicht noch einen Schlüsselanhänger und einen Aschenbecher als Souvenir. Oder etwa nicht? Besonders im Bereich des Luxustourismus und in feinen Designhotels sieht sich die anspruchsvolle und verwöhnte Klientel neuerdings auch vermehrt nach Gegenständen um, die unverwechselbar sind, mit dem Hotel in engem Bezug stehen und den notwendigen Hipnessfaktor mitbringen. Das Phänomen ist längst nicht mehr nur punktuell anzutreffen, sondern wird nach und nach im gehobenen Segment flächendeckend. Je spezieller das Angebot ist, das ein Hotel als Unterbringung seinen Gästen machen will, desto eher spiegelt sich dieser Anspruch auch im hauseigenen Sortiment an Lifestyleartikeln wider, die man vor Ort gebrauchen möchte oder, häufiger, als Edelsouvenir mit nach Hause nimmt. Umso mehr, wenn das Hotel selbst den Charakter einer Destination hat, ist das von Bedeutung.