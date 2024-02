Immobilien kaufen oder nicht kaufen?

Für antizyklische Käufer wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, um gute Immobilien zu bekommen, sagen Experten. Auch wenn die Preise noch etwas sinken sollten.

Vergangenes Jahr lief der Investmentmarkt für Immobilien relativ schleppend, und auch 2024 wird die Situation herausfordernd bleiben. Von einem Stillstand, wie er manchmal kolportiert wird, möchte Franz Pöltl, geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting, allerdings nicht sprechen: „Das entspricht nicht meiner Wahrnehmung. Die Transaktionsfrequenz ist nur geringer als früher.“ Diese Verlangsamung hat damit zu tun, dass sich die Investoren bei ihren Deals mehr denn je absichern wollen. Keiner will einen Fehler machen, indem er zu billig verkauft, und schon gar nicht zu teuer einkauft. „Die Verkäufe haben einen längeren Durchlauf“, stellt Christian Schmück, Geschäftsführer von Colourfish Real Estate, fest. Um nicht falsch zu liegen, werde „die Situation doppelt und dreifach geprüft“. Kein Investor will sich nachsagen lassen, zur falschen Zeit gekauft zu haben. „Die Transaktionen laufen auf einem anderen Preisniveau“, berichtet Pöltl.

Preise sinken fast überall

Ernst Vejdovszky, Geschäftsführer von E-Ve Immobilienanlagen, vermutet, dass die Talsohle bei Gewerbeimmobilien noch nicht erreicht ist, die Preise im heurigen Jahr noch nachgeben könnten. Diese Annahme stimmt mit einer aktuellen Analyse der Entwicklungen am Immobilienmarkt überein: „Laut dem EY Trendbarometer werden 2024 sinkende Preise für fast alle Immobilienklassen erwartet“, sagt Stephan Größ, Leiter des Immobiliensektors bei EY Österreich. Nur für Immobilien in Bestlage bleiben die Preise stabil. Nachfrage besteht daher vor allem nach Top-Projekten, oder wie Pöltl sagt: „Diejenigen, die jetzt verkaufen wollen, bieten die beste Qualität an. Durchschnittliche Qualität interessiert den Markt nicht.“ Nur interessante Projekte locken die Kaufinteressenten also aus der Reserve.