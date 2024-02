Was kann Wettbewerb bewirken?

Cohen-Zada, D., Krumer, A., & Shtudiner, Z. E. (2017). „Psychological momentum and gender.“ „Journal of Economic Behavior & Organization“, 135, 66–81.

Delfgaauw, J., Dur, R., Sol, J., & Verbeke, W. (2013). „Tournament incentives in the field: Gender differences in the workplace.“ „Journal of Labor Economics“, 31(2), 305–326.

Eckel, C. C., & Füllbrunn, S. C. (2015). „Thar she blows? Gender, competition, and bubbles in experimental asset markets.“ „American Economic Review“, 105(2), 906–920.

Lackner, M., & Weichselbaumer, M. (2023). „Can barely winning lead to losing? Gender and past performance.“ „Journal of Economic Behavior & Organization“, 208, 258–274.

Niessen-Ruenzi, A., & Ruenzi, S. (2019). „Sex matters: Gender bias in the mutual fund industry.“ „Management Science“, 65(7), 3001–3025.